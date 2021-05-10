Меган Маркл появилась в стильном наряде и легендарных часах принцессы Дианы. Фото

Супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в красном платье-рубашке, украшенном маками, бренда Carolina Herrera за 1200 фунтов стерлингов (1700 долларов).

Свой образ знаменитость дополнила золотыми украшениями, в том числе и часами Cartier принцессы Дианы за 17800 фунтов стерлингов (25 тысяч долларов). Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме этого, Маркл позировала в браслете Cartier за 7 тысяч долларов, еще одном браслете за 3300 долларов и ожерелье за 143 доллара.

Известно, что герцогиня Сассекская давно является поклонницей бренда Carolina Herrera, так как во время пребывания в королевской семье несколько раз носила одежду этой фирмы.

Отмечается, что часы Cartier Tank Française, которые были на Маркл, подарил ей принц Гарри, а ранее они принадлежали принцессе Диане. Также на руке герцогини виднелся браслет Cartier "Love" стоимостью 6500 долларов. Считалось, что это подарок от Гарри, подаренный до помолвки.

Коротко о знаменитости:

Меган Маркл – супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, платье Меган Маркл сравнили с туникой принцессы Дианы. Она выбрала летнее платье с узором от модного Дома Oscar de la Renta стоимостью 5490 долларов.