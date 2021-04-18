Меган Маркл передала на похорон принца Филиппа особенный венок. Фото

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая сейчас беременна во второй раз, не смогла прилететь в Лондон на похороны принца Филиппа и в честь памяти покойного герцога она передала особенное послание. Герцогиня заказала венок, который был полон разными символами и знаками.

Особенный венок на похороны принца Филиппа был оставлен в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе с запиской. Так, Меган и принц Гарри лично выбирали цветы, и каждое растение несло особое значение: например, национальный цветок Греции Acanthus mollis (Медвежья лапа), означал греческие корни принца Филиппа, а растение Eryngium (Синеголовник) обозначало связь мужа Елизаветы II с морской пехотой, сообщает издание Daily Mail.

Кроме того, в венке присутствовали цветы-колокольчики, которые обозначали знак благодарности и вечной любви. Розмарин олицетворил в композиции вечную память, а лаванда послужила символом преданности. Роза в венке была добавлена в честь июня, месяца рождения принца Филиппа.

К слову, церемония прощания с принцем Филиппом проходила 17 апреля, а присутствовали на ней только самые близкие членые королевской семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в обществе своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.