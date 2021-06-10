Меган Маркл и принц Гарри подают в суд из-за статьи BBC об имени дочери

Принц Гарри и Меган Маркл недовольны публикацией BBC о том, что они якобы не посоветовались с королевой Елизаветой II, прежде чем назвать свою дочь Лилибет. Герцоги даже угрожают подать в суд на издание.

Об этом сообщает Dedline. По словам инсайдеров, BBC получила письмо от юристов фирмы Schillings, действующей в интересах Гарри и Меган. В нем отметили, что репортаж корреспондента Джонни Даймонда, специализирующегося на королевской семье, является "клеветническим, фальшивым и дискредитирующим".

Когда журналисты связались с представителем герцогов Сассекских, он не стал ничего комментировать, направив их к юристам.

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Ранее сообщалось, что Елизавета II недовольна именем дочери Гарри и Меган. Монарх якобы считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри называть малышку ее детским прозвищем было неуместно.

В свою очередь издание Vanityfair писало, что Гарри все-таки просил благословения Елизаветы II, прежде чем назвать свою дочь Лилибет. По словам близкого друга герцога, он очень любит свою бабушку, поэтому с уважением отнесся к королевским традициям.

Напомним, что Лилибет – очень личное прозвище для Елизаветы II. Так ее называл дедушка – король Георг V, а также покойный муж, принц Филипп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что королева Великобритании Елизавета II готова помириться с принцем Гарри, когда он приедет на открытие памятника принцессе Диане. Монарх пригласила внука на обед в Виндзорском замке.