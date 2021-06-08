Принц Гарри попросил благословения у Елизаветы II, прежде чем назвать свою дочь ее детским прозвищем – Лилибет. Герцог Сассекский отнесся с уважением к королевским традициям.

Об этом сообщает издание Vanityfair со ссылкой на близкого друга Гарри. По словам инсайдеров, принц очень любит свою бабушку, поэтому не мог не спросить у королевы ее мнения.

"Он очень любит и уважает свою бабушку. Для Гарри эти два имени (Лилибет Диана. – Ред.) очень важны и значимы", – сообщил источник.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями, у них родилась дочь, о чем пара сообщила общественности 6 июня. Фото девочки еще не публиковали.

Она получила имя Лилибет Диана в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет и в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Лилибет – очень личное прозвище для Елизаветы II. Так ее называл дедушка – король Георг V, а также покойный муж, принц Филипп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что королева Великобритании Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. По словам королевского эксперта Анджелы Левин, монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри – это было неуместно.