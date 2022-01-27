Меган Маркл и принц Гарри нарушили многомиллионные контракты со Spotify и Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл не выполнили условий контрактов с двумя известными компаниями: аудиосервисом Spotify (где они должны были выпускать подкаст на регулярной основе) и стриминговой платформой Netflix (где жена принца работала над мультфильмом "Жемчужина"). Spotify выплатил знаменитостям гонорар в 18 млн фунтов стерлингов (более 24 млн долларов), но получил за это лишь один рождественский выпуск.

Как передает Forbes, из-за этого шведскому аудиогиганту пришлось взять производство в свои руки и подыскать подкасту продюсера – Ребекку Сананес. "Мы собираем команду, чтобы совместно с Archewell запустить новое шоу о выдающихся женщинах. Идеальный кандидат должен иметь опыт общения с известными людьми, интерес к активной общественной жизни и поп-культуре", – сказано в объявлении компании.

Известно, что Сассекские подписали контракт в 2020 году. За 2021-й они записали лишь один 35-минутный выпуск разговорного подкаста для Spotify. Он был посвящен Новому году.

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Участвовали в эфире Элтон Джон, Дипак Чопра, Тайлер Перри, Джеймс Корден и другие знаменитости, а также сын Гарри и Меган Арчи. Мальчик поздравил слушателей с праздником.

Похожая история произошла с контрактом с Netflix. Знаменитости планировали выпустить мультипликационный сериал, старшим продюсером которого должна была быть Маркл. За год работа так и не началась.

"Netflix, похоже, берет пример со Spotify и предпринимает шаги, чтобы заставить принца Гарри и Меган Маркл продюсировать несколько шоу в 2022 году – через 16 месяцев после того, как они подписали огромную сделку на 120 млн фунтов стерлингов (более 161 млн долларов)", – передает Geo TV.

По данным СМИ, "Жемчужину" могли не запустить якобы из-за конфликта принца с Netflix. Ему не понравился нашумевший сериал о британской королевской семье "Корона". Создатели последнего сезона выставили покойную мать Гарри, принцессу Диану как своевольную эгоистку, которая ко всему прочему страдала булимией.

Коротко о знаменитостях:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри (полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид) – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы. У него есть родной брат, принц Уильям.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее эксперт по коммуникативным навыкам Макс Бомонт проанализировал публичное выступление Маркл. Он признался, что был впечатлен тем, как она использует технику управление вниманием публики. По его словам, супруга принца умело пользуется актерским мастерством и ораторскими уловками.