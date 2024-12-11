Меган Фокс порвала с женихом, от которого ждет ребенка, после проверки его телефона: что нашла актриса

Американская актриса Меган Фокс разорвала отношения со своим женихом, поп-певцом Machine Gun Kelly. Недавно 38-летняя знаменитость заявила, что ждет от 34-летнего избранника ребенка, однако после проверки его телефона, где наткнулась на неприятный материал, решила окончить роман.

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Как сообщает издание TMZ, ссылаясь на информацию инсайдера, звездная пара не вместе еще со Дня благодарения. В компании друг друга они проводили праздничные выходные в Вейле (США), но всем обернулось расставанием.

По словам источника, Меган Фокс взяла телефон своего избранника, где увидела "контент, который ее расстроил". Доподлинно неизвестно, что именно так огорчило актрису, но она приказала своему экс-бойфренду собрать вещи и покинуть путешествие раньше, чем планировалось. Отмечается, что с этого момента знаменитость ни разу не общалась с Machine Gun Kelly.

Отношения Меган Фокс с исполнителем начались в 2020 году. Тогда актриса рассталась со своим бывшим мужем Брайаном Остином Грином, в браке с которым родила троих детей: Ноа, Боди и Джорни.

Напомним, в ноябре 2024 года Меган Фокс поделилась радостной новостью о том, что готовится в четвертый раз стать мамой. В своих соцсетях звезда показала фото с округлым животиком и отметила, что будущим отцом станет Machine Gun Kelly. По словам инсайдера, тогда она находилась на 4 или 5 месяцах беременности, поэтому ожидается, что малыш должен появиться на свет в марте.

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