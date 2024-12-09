Никита Добрынин впервые рассказал о драме в личной жизни после развода с Квитковой

Телеведущий Никита Добрынин рассказал о расставании с новой девушкой после того, как разлучился с любимой-коллегой Дашей Квитковой. Хотя мужчина не раскрывает ее имени, однако еще в 2023 году было известно, что вероятной избранницей стала блогер и модель Чара Хорив, а с тех пор прошел год.

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Приблизительно такой термин встречался Никита Добрынин со своей любимой. Он рассказал в интервью "Тур зірками", что разрушила эти отношения дистанция, а решение разойтись он принял вместе с девушкой.

"Сложно объяснить. Это всегда движение с обеих сторон, желание менять, исправлять... Дистанция. Не скажу, что проблема во мне или в человеке. Это просто была дистанция. Было сложно", – объяснил телеведущий.

Однако его сердце уже открыто к новым отношениям и он готов снова кого-нибудь полюбить. Добрынин утверждает, что "любовь невозможно потерять".

"Я счастлив, потому что классно проживать любовь. Я в себе открыл, что любовь невозможно потерять – она всегда в тебе. Ты можешь любить множество раз, тяжело терять, тяжело проходить этот период, но классно уметь любить", – добавил он.

Напомним, Добрынин и Квиткова сообщили о своем разрыве отношений в начале 2023 года. Они были единственной парой, которая вышла замуж после проекта "Холостяк". У ведущего и блогера есть совместный сын Лев, родившийся в июле 2021 года. Развод пары стал шоком для фанатов, ведь незадолго до этого они обвенчались в церкви и говорили о планировании второй беременности.

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