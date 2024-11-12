38-летняя Меган Фокс беременна четвертым ребенком: актриса показала обнаженное фото с заметным животом

Американская актриса и модель Меган Фокс готовится в четвертый раз стать мамой. 38-летняя звезда поделилась с поклонниками обнаженной фотографией, где уже заметно округлый животик.

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Радостную новость знаменитость раскрыла в своем Instagram. Отцом малыша станет любимый актрисы, 34-летний рэппер Колсон Бейкер, более известный под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly.

Меган Фокс обнародовала кадр с достаточно откровенной фотосессии. Обнаженная и облитая черной краской, актриса уверенно позировала перед камерой. Одной рукой знаменитость прикрыла грудь, а другой поддержала заметный округлый живот.

Кроме того, модель показала в сети и фотографию положительного теста на беременность.

"Ничего на самом деле не потеряно. Добро пожаловать обратно", – оставила краткий комментарий под постом знаменитость.

Следует отметить, что в конце прошлого года Меган Фокс призналась, что ей пришлось пережить выкидыш на 10 неделе беременности. Тогда актриса уже сделала УЗИ и знала, что могла бы стать мамой девочки. Мучительную потерю знаменитость описывала в своих стихах.

"Я хочу держать тебя за руку, слышать твой смех, но сейчас я должна сказать: "Прощай". Я заплачу любой ценой. Скажи мне, пожалуйста, какой выкуп за ее душу?" – писала селебрити.

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