Меган Фокс изменила форму носа, а Джоли – грудей и скул: 5 звезд, которые сделали пластику до 30 лет. Фото до и после

Звезды постоянно находятся в центре внимания. А потому слишком критически относятся к собственной внешности. Они, чтобы быть ближе к "идеальным" параметрам, готовы удалить у себя ребра, заколоть лицо ботоксом, увеличить грудь, подтянуть веки и так далее.

Видео дня

Кроме того, знаменитости прибегают к пластическим операциям, чтобы иметь большие гонорары и стать более уверенными в собственной красоте. И часто звездные красотки идут на этот шаг еще не достигнув 30 лет. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли от природы имеет фактурное лицо. Однако звезде показалось, что нужно быть совершенной. Она в юном возрасте сделала пластику груди и несколько раз ринопластику. Также Джоли слегка филлерами подкорректировала форму пухлых губ и удалила комки Биша, которые придали лицу более мягкие черты.

2. Лиза Кудроу

Американская актриса Лиза Кудроу, наиболее известная ролью Фиби Буффе в сериале "Друзья", сделала пластику в 16 лет. Она захотела изменить форму носа, чтобы удачно построить актерскую карьеру. После очередного хирургического вмешательства заметно изменился и овал лица знаменитости.

3. Белла Хадид

Американская супермодель Белла Хадид еще в подростковом возрасте благодаря высокому росту начала покорять мировые подиумы. Но это не помогло ей избавиться от комплексов из-за "неидеального", по ее мнению, носа. Звезда решилась на ринопластику, когда ей было 14. Хотя все прошло удачно, теперь Белла сожалеет об этом, потому что считает что стоило сохранить форму, доставшуюся ей генетически.

4. Селин Дион

Канадская певица и одна из самых высокооплачиваемых музыкантов современности Селин Дион легла под нож в юном возрасте. Она для того, чтобы улучшить естественные контуры лица, решилась на ринопластику, смену прикуса, а также коррекцию нижней линии челюсти и подбородка.

5. Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс в 21 год трижды меняла форму носа, в результате которых была сужена его спинка, приподнят кончик и удалена горбинка. Нос стал выглядеть благородно. Вскоре после этого звезда снова обратилась к хирургам, чтобы изменить нижнюю треть лица. Теперь контуры стали более четкими и выразительными.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые не спешат убирать морщинки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!