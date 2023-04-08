Не надо стесняться: 5 знаменитостей, которые не торопятся убирать морщинки

Звездные красотки стремятся всегда выглядеть на светских мероприятиях как можно лучше. Одни для этого не ограничиваются уколами красоты, но и делают пластические операции. Другие не комплексуют: чувствуют себя уверенно с любыми возрастными изменениями, так что им достаточно нарядного платья и макияжа.

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Поговорим о тех, кто на собственном примере показывает, что любить и принимать себя нужно и в 20, и в 40, и в 60. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кейт Миддлтон (41 год)

Кэтрин, принцесса Уэльская, очень редко посещает косметолога. Ей в своем насыщенном графике не так-то просто выкроить время на это. Известно, что Миддлтон за несколько дней до свадьбы сделала процедуру для лица на основе пчелиного яда (имитация укуса пчелы, усиливающая кровообращение и выработку коллагена, а также омолаживающая кожу). Знаменитость против использования ботокса и других схожих по эффекту веществ. Грамотная забота о себе, минимум вмешательств и здоровый образ жизни – вот главные составляющие здоровья и красоты герцогини Кембриджской.

2. Джулианна Мур (62 года)

Американская актриса Джулианна Мур благодаря здоровому питанию и занятиям спортом не выглядит на свой возраст. И хоть на ее лице появились морщинки, убирать их звезда не собирается. "Иногда мне кажется, что скоро пластические операции начнут делать в роддомах, чтобы люди с детства росли одинаковыми и идеальными по стандартам красоты", – заявила в одном из интервью актриса.

3. Кейт Уинслет (47 лет)

Английская актриса кино и озвучивания Кейт Уинслет не планирует делать пластические операции, потому что принимает любые изменения в своем облике. "У меня неидеальное тело и несовершенное лицо. Как и у всех людей, кроме тех, кому не важна личность, а важно соответствие выдуманному идеалу", – сказала Кейт в одном из интервью.

4. Моника Белуччи (58 лет)

Еще лет десять назад итальянская актриса и модель Моника Белуччи призналась, что не собирается обращаться к пластическому хирургу или косметологу, чтобы выглядеть моложе. И звезда сдержала свое слово. На ее лице даже самый внимательный профессионал из сферы медицины не заметит следы от уколов красоты.

5. Хайди Клум (49 лет)

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум перекраивать свою внешность в кабинете хирурга никогда не стремилась, а вот к косметологу для минимального ухода за кожей ходит регулярно. "Зачем мне пластические операции? Что они дадут, чего у меня нет? Пожалуй, я – вымирающий вид, динозавр. Так что лучше я буду тем динозавром, который может сморщить лоб", – иронически прокомментировала Хайди свою позицию относительно уколов красоты.

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