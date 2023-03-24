Деми Мур и еще 5 знаменитостей, ''состаривших'' себя пластическими операциями

Эстетическая медицина в руках профессионалов творит чудеса. Она способна деликатно и мягко омолодить при одном "но": если у самого клиента есть чувство меры.

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Некоторые из знаменитостей в гонке за сохранение красоты перестарались. Для них кабинет пластического хирурга стал чуть ли не вторым домом – и их внешность от этого проиграла. Подробнее об этих селебрити читайте в материале OBOZREVATEL.

Деми Мур (60 лет)

Американская актриса Деми Мур, кажется, готова на все, чтобы "стереть" с лица и тела возрастные изменения. Она сделала рельефные скулы, удалила комочки Биша и даже решилась на липомоделирование зоны колен. К тому же знаменитость уже давно балуется филлерами. Сейчас Деми выглядит довольно неестественно.

Кортни Кокс (58 лет)

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс из-за неудачных бьюти-манипуляций выглядит старше своего возраста. Ее лицо стало "каменным". Звезда сделала контурную пластику лица, подтяжки, инъекции и блефаропластику (коррекция формы век для омолаживания).

Мег Райан (61 год)

Американская актриса и продюсер Мег Райан с возрастом тоже отважилась на пластические операции, чтобы сохранить милые черты лица и помолодеть. Процедура липофиллинга сделала щеки широкими. Губы после пластики стали большими, а из-за злоупотребления филлерами лицо теперь асимметричное и слишком натянутое.

Рене Зеллвегер (53 года)

Американская актриса Рене Зеллвегер пластическими операциями изменила свою внешность до неузнаваемости. Хирурги сменили кинозвезде форму лица с квадратной на овальную. Вероятно, чтобы удлинить его и подтянуть кожу. Также Рене для омоложения корректировала формы век.

Стивен Тайлер (75 лет)

Американский музыкант, автор песен, более известный как лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер тоже неоднократно ложился под хирургический нож. Он корректировал губы, щеки, впадины под глазами и нос. Кроме того, делал подтяжку лица, инъекции и нитевой лифтинг. Удалось ли Стивену этими манипуляциями сохранить молодость? Не факт.

Мелани Гриффит (65 лет)

Американская актриса Мелани Гриффит посещала кабинет пластического хирурга еще в молодости. Тогда звезда увеличила грудь. Затем уколола в губы ботокс, сделала блефаропластику век и подтяжку лица. В результате звезда стала выглядеть старше своего возраста, и уже не получает предложения от известных режиссеров.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые в 60+ имеют идеальную фигуру и выступают против пластических операций. Иметь отличный вид их помогают грамотно составленные фитнес-программы, занятия йогой и сбалансированное питание.

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