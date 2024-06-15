'Медицине такие случаи известны'. Украинский музыкант поставил диагноз предательницам Ани Лорак и Таисии Повалий

Популярный украинский музыкант, лидер группы "ТиК" Виктор Бронюк прокомментировал предательскую позицию народных артисток Украины Ани Лорак и Таисии Повалий. Певицы, несмотря на кремлевскую агрессию, продолжают жить и работать в России.

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В интервью OBOZ.UA певец предположил, что его коллеги в свое время погнались из России за большими заработками, а сейчас остаются там, потому что не имеют понятия, что такое совесть.

"Ну, знаете ли, в медицине такие случаи известны, – говорит Виктор Бронюк. – Что здесь комментировать? Все и так очевидно. Они хотели попасть туда, погнались за длинным рублем. А дальше – это уже был вопрос внутренних согласий с совестью. Но как я понимаю, ни одна, ни другая не знает, что это такое".

Виктор Бронюк также вспомнил, как российские артисты, приезжая в Украину, распинались о братской любви к украинцам и единой колыбели славянских народов.

"Мы еще студентами катались по фестивалям, куда всегда приезжали россияне, – вспоминает Бронюк. – После выступлений собирались по общежитиям, устраивали такие вечера дружбы. И всегда приходил такой момент, когда они начинали разгонять советские нарративы о том, что мы братья. Приходило время – и включался этот переключатель. И я своим всегда тогда говорил: "Переходим на украинский". Они ничего из наших разговоров не понимали – мы кайфовали".

"Когда-то у меня был случай, кажется, в Запорожье на фестивале, куда приехал коллектив из Волгограда, – продолжает певец. – Вечером мы встретились, и началась эта история о братской любви, единой колыбели славянских народов, старшего брата. Я говорю: "Кто вам сказал, что вы старшие братья?" "Ну как же? У нас же большая территория", – отвечают. "Если принимать во внимание исторические парадигмы, вы не можете быть нам никаким родственником, потому что на самом деле Россия – это непонятный подкидыш, выросший у монстра", – объясняю им".

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Полное интервью с певцом Виктором Бронюком читайте здесь.

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