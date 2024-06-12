'Производил впечатление нормального человека'. Звезда 'Женского доктора' рассказала об известном россиянине с Херсонщины, который молчит о войне

Известная украинская актриса Олеся Власова, которая играла одну из главных ролей в сериале "Женский доктор", рассказала об отношениях на съемочной площадке с российскими актерами, которые тоже участвовали в картине. В частности, актриса вспомнила об Илье Носкове, который родился и вырос на Херсонщине, но сейчас молчит о войне в Украине.

Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA. Власова объяснила, почему после 24 февраля 2022 прервала общение со всеми российскими актерами, которых знала лично.

"Тогда он производил впечатление абсолютно нормального человека, – вспоминает Олеся Власова совместную работу с Носковым в сериале "Женский доктор". – Но это все осталось в прошлом, потому что сейчас не общаюсь ни с кем из российских актеров. Я не знаю, по какой теме с ними говорить. О чем мне с ними общаться?".

Илья Носков родился и вырос в Новой Каховке, после школы поступил (вслед за братом Андреем Носковым, тоже ставшим известным российским актером) в театральный вуз в РФ. Живёт с семьей в Санкт-Петербурге. Ранее, по его словам, часто бывал в Украине, однако несколько лет назад получил официальный запрет пересекать нашу границу. Илья Носков гастролировал в Крыму и поэтому был внесен в базу "Миротворец"

В начале марта 2022 актер записал обращение против войны, которое изложил на своей странице в Instagram: "Прошу остановить войну в Украине. Российские танки сейчас в Херсоне, Николаеве, Харькове. В Новой Каховке у меня друзья, одноклассники, отец – я знаю, что там происходит из первых уст. Нас там называют оккупантами". Между тем, актер также признался, что любит "и Украину, и Россию", а также выразил сожаление, что в свое время распался СССР. После этого актер разместил в соцсети еще одно сообщение – зачитал антивоенное стихотворение. И больше на странице не появлялся.

Его брат Андрей Носков ни разу не упомянул публично о войне, хотя тоже здесь родился на вырос, а также часто бывал в Украине. На третий день после масштабного вторжения актер запостил в соцсетях веселое видео с гастролей в Ташкенте.

Между тем, до войны в интервью украинским журналистам актер расхваливал места своего детства и юности: "Новая Каховка – удивительно теплый край, как говорится, богом обласканный, бесконечно дорогой. Там однажды все сходится для меня: и климат, и люди, и места... Я очень люблю там бывать. В Петербург я уехал в шестнадцать лет. Выходит, что большинство жизни живу там. Но я бы не сказал, что сразу в него влюбился. Я люблю Украину, ее колорит, люблю доброту ее людей. Часто там бываю и не намерен забывать родные места".

Актер рассказывал, что многие годы уговаривают с братом отца переехать в РФ, однако тот не соглашается: "Мы все вместе долго это обсуждали. В Новой Каховке у папы свой круг друзей, круг занятий: от рыбалки на Днепре до общения на базаре... Там он король в своем королевстве". Однако летом прошлого года Андрей Носков выставил в Instagram видео с папой, поздравленным с днем рождения и добавил, что будут отмечать праздник "по-питерски". В комментариях подписчики-россияне начали дружно радоваться, что актеру удалось вывезти папу в РФ. Сам он никак не прокомментировал сообщения, потому действительно ли отец Носковых уехал в Россию, пока неизвестно.

Полное интервью с Олесей Власовой читайте на OBOZ.UA здесь.

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