Мечтает о победе Кремля и восхваляет оккупантов: как Яна Соломко из ''Шанса'' и ''Холостяка'' предала Украину ради карьеры в РФ

Певица Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области, с 13-ти лет жила в Киеве. Тут она отучилась и начала делать свои первые шаги к славе. В Украине вокалистка оставалась до 2022 года, но буквально за несколько недель до полномасштабного вторжения переехала в Москву. И нет, Яна не заняла молчаливую позицию, как многие ее коллеги-предатели, которые просто игнорируют геноцид собственного народа. Знаменитость принялась прославлять действия Кремля и агрессию оккупантов, которые убивают ее соотечественников и разрушают когда-то цветущие города.

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Ряд циничных поступков и высказываний со стороны украинки шокировал и разочаровал ее поклонников из Украины, однако Соломко на мнение соотечественников, как и на моральные принципы, плевать. OBOZREVATEL решил напомнить, как певица продалась за российские рубли.

Вокалом Яна Соломко занималась с самого детства, поэтому еще маленькой девочкой участвовала в известных конкурсах и фестивалях. Однако популярность девушке принес вовсе не ее голос, а участие в первом сезоне украинского проекта "Холостяк", где главным героем был хореограф Макс Чмерковский. Исполнительница прошла в финал реалити и, по мнению многих зрителей, была фавориткой "холостяка". Однако Чмерковский в итоге отдал кольцо другой девушке, а вот Яна завоевала большую симпатию публики.

Мало кто знает, но до этого Соломко участвовала в проекте "Шанс". Тогда, в 2006 году, на нее обратил внимание Игорь Кондратюк, а вскоре певицу пригласили в "Американский шанс".

Соломко выступала в составе некоторых малоизвестных коллективов. Существовали они недолго и особыми достижениями или хитами не отличились. Все изменилось после предложения Натальи Могилевской – она позвала девушку в квартет REAL O, который оказался довольно популярным. Яна покинула группу в 2014-м, чтобы начать строить сольную карьеру. Как можно понять, желаемого успеха певица так не достигла.

Вокалистка пробовалась в турецкой адаптации шоу "Голос". Что интересно, на слепых прослушиваниях Яна пела украинскую народную песню "Вербова дощечка". Тогда к ней повернулось три судейских кресла из пяти. А в 2016-м Соломко стала ведущей проекта на СТБ "Зважені та щасливі".

Поворот не туда произошел именно в январе 2022-го. Тогда уже активно обсуждалось вероятное полномасштабное вторжение России в Украину. Соломко решила отправиться поближе к агрессору, а вскоре и сама стала его частью.

Стоит акцентировать на том, что 24 февраля 2022 года Соломко выступила против войны.

У себя в соцсетях она написала: "Нет слов... По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Миру всем!"

После этого певица замолчала на долгих пять месяцев. Казалось, что она просто боится выражать свою антивоенную позицию, но на самом деле поддерживает родную страну и осуждает оккупантов. Вот только уже в июле 2022-го украинка приняла участие в одном из московских концертов, во время которого со сцены цинично произнесла: "Мне очень приятно здесь быть".

А накануне годовщины полномасштабного вторжения, 22 февраля 2023 года, Соломко, которая теперь выступает под творческим псевдонимом SOYANA, переплюнула всевозможные рамки цинизма. Она выпустила трек, в котором восхваляет российских военных и желает им вернуться домой с победой. В клипе к композиции показали монумент "Героям-панфиловцам".

"Буду встречать тебя с победой со слезами, буду молиться над холодными фронтами! Не оборачивайся, я твой тыл навеки, любимый человечек", – спела предательница.

Продюсером работы стал еще один предатель, одиозный путинист родом из Алчевска Луганской области Юрий Бардаш. Тот самый, который желал Путину править еще 20 лет и выдавал пропагандистский бред о "нацистах" в родной стране.

Ранее OBOZREVATEL писал о еще одной предательнице – Нонне Гришаевой. Актриса, которая сыграла в сериале "Папины дочки" маму пяти девочек Людмилу Васнецову, родом из Одессы. С началом полномасштабной войны она заняла молчаливую позицию, хотя время от времени все же продвигает в массы пропагандистские нарративы. Так, например, она обвинила Украину в "измене" России. Подробнее – в нашем материале.

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