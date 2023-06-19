Машуковский признался, что встречается с блоггером, и показал фото
Известный украинский блогер Олег Машуковский давно рассказал миру о своей нетрадиционной ориентации, но его избранник всегда был под секретом. Сейчас же он показал своего парня.
Об этом стало известно из его страницы в Instagram. Как выяснилось, спутник Машуковского – также блогер.
"Теперь официально, да, мы вместе. Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком", – пишет он.
Ниже блогер также приложил лед, а не стеснялся всех парней.
Важно отметить, что возлюбленный Машуковского также занимается блогерством и имеет около 40 тыс подписчиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский, который попал в громкий скандал после видео с морскими котиками в отельном номере дельфинария "Немо" и был обвинен в жестоком обращении с животными, записал видео с оправданиями. Попытка отбелить свою репутацию и доказать, что "ничего плохого я не сделал", оказалась провальной, ведь большинство интернет-пользователей еще больше захейтили знаменитость.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!