Машуковский признался, что встречается с блоггером, и показал фото

Известный украинский блогер Олег Машуковский давно рассказал миру о своей нетрадиционной ориентации, но его избранник всегда был под секретом. Сейчас же он показал своего парня.

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Об этом стало известно из его страницы в Instagram. Как выяснилось, спутник Машуковского – также блогер.

"Теперь официально, да, мы вместе. Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком", – пишет он.

Ниже блогер также приложил лед, а не стеснялся всех парней.

Важно отметить, что возлюбленный Машуковского также занимается блогерством и имеет около 40 тыс подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский, который попал в громкий скандал после видео с морскими котиками в отельном номере дельфинария "Немо" и был обвинен в жестоком обращении с животными, записал видео с оправданиями. Попытка отбелить свою репутацию и доказать, что "ничего плохого я не сделал", оказалась провальной, ведь большинство интернет-пользователей еще больше захейтили знаменитость.

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