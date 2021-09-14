Дочь Поляковой удивила эльфийским образом. Пользователи не оценили. Фото

16-летняя Маша, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, также как и звездная мама, активно ведет свои социальные сети и радует поклонников новыми снимками. На этот раз девушка примеряла на себя сказочный образ эльфа.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Лично я себя уже не представляю без эльфийских ушек", – написала Мария.

Юная звезда предстала перед поклонниками в мини-платье с открытыми плечами и длинном черном плаще. Обувь и аксессуары она подобрала в тон к наряду. Изюминкой образа стала прическа из тоненьких косичек и длинные эльфийские уши.

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Подписчики принялись комментировать, но их мнения разделились.

"Кайф", "Шикарная", "Молодец, ну в образе, браво", "Самовыражение, мягко говоря, специфическое", "Кошмар", "Ужас, зачем уши? Не красиво", "Превзошла даже маму........Даже страшно представить, что будет дальше", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала необычный образ анимешницы, с короткой стрижкой и синими волосами.