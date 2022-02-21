Ефросинина попросила "не запрещать" ей родной русский язык и ответила, что будет делать в случае наступления на Киев

Украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина пояснила, что в повседневной жизни использует русский язык, потому что говорила на нем с детства. "Я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой!" – заявила она. Кроме того, звезда сказала, что ее семья не имеет четкого плана на случай эскалации со стороны России.

Ответы на соответствующие вопросы подписчиков Ефросинина опубликовала в личном Instagram-аккаунте в формате сторис. 42-летняя знаменитость рассказала, что до переезда из родного Крыма в Киев она не знала украинский, ведь росла в русскоговорящей семье (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня я не нарушаю языковой закон в медиа и оттачиваю свой украинский с репетитором", – написала телеведущая, попросив "не запрещать ей" ее родной язык.

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Также звезда сняла видео, когда шла по улице Киева, ответив о том, что будет делать "в случае наступления на Киев". Как заявила актриса, она часто слышит этот вопрос.

Ефросинина призналась: ей трудно поверить даже в то, что она произносит эту фразу. Четкого плана и тревожных чемоданчиков у ее семьи нет, заверила знаменитость.

По словам телеведущей, она, ее муж и дети не будут уезжать, пока не будет угрозы жизни или здоровью. В целом Ефросинина надеется, что все обойдется.

Напомним, что у Ефросининой двое детей, которых она родила от бизнесмена Тимура Хромаева. Это 17-летняя Нана и 7-летний Саша.

Звезда вышла замуж за Хромаева еще в 2003 году. Она признавалась, что в 2013-м в отношениях наступил кризис и пара даже думала о разводе. Они год жили раздельно, но все же помирились и снова сошлись.

Коротко о знаменитости:

Маша Ефросинина родилась в городе Керчь (Крым, Украина) 25 мая 1979 года. Получила диплом на факультете инъяза в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

Карьера Ефросининой на ТВ началась уже в 19 лет, с дебюта в развлекательной телепередаче "Счастливый звонок" ("Первый национальный телеканал") .

Потом звезда перешла на "Новый канал", где возглавила утреннее шоу "Подъем". Эта программа получила почетную премию "Телетриумф" как лучшее телешоу Украины.

Как писал OBOZREVATEL, Ефросинина была ведущей национального отбора на Евровидение-2022. Она вышла на сцену конкурса в платье от американского бренда Sherri Hill. Стоимость роскошного наряда составляет 1455 долларов (более 40 тысяч гривен).

Ранее Ефросинина объяснила, почему не ездит во временно оккупированный Россией Крым. Артистка сказала, что ей поступало очень много угроз, она боится, что ее не узнают на админгранице, и опасается провокаций.