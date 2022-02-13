Маша Ефросинина вышла на сцену нацотбора в роскошном платье почти за $1500

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина вышла на сцену национального отбора на Евровидение-2022 в платье от американского бренда Sherri Hill. Стоимость роскошного наряда составляет 1455 долларов (более 40 тысяч гривен).

Кадры, на которых можно увидеть платье вблизи, знаменитость опубликовала в Instagram-stories. "Почти единогласно. Золотишко рулит", — отметила Ефросинина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Наряд телеведущей длиною в пол в золотых пайетках. Платье имеет глубокий вырез в зоне декольте, открывающий шею и грудь, а также откровенные разрезы на ноге и спине.

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По словам Ефросининой, организационный комитет нацотбора долго утверждал наряд, в котором она выйдет в эфир. Телеведущая заменила Сергея Притулу в этом году и вместе с Тимуром Мирошниченко появилась на телеэкранах украинцев.

Коротко о знаменитости:

Маша Ефросинина – 42-летняя телеведущая, актриса и блогер. Родилась в городе Керчь (Крым, Украина). Прославилась благодаря "Подъему" на "Новом канале". Теперь снимается в проектах 1+1 и продвигается как интервьюер на собственном YouTube-канале.

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