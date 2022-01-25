Маша Ефросинина показала маму и удивила ее внешним видом: больше на подругу похожа

Анна Кравчук
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Маша Ефросинина показала маму и удивила ее внешним видом: больше на подругу похожа

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила маму в сети с 64-летием. Знаменитость опубликовала редкие семейные фото и портреты именинницы. Фанатов удивил безупречный вид и красота зрелой женщины.

Снимками Мария поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram. В комментариях под фото интернет-пользователи писали, что Людмила Павловна скорее похожа на подругу телеведущей, чем на ее маму.

"Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда! С днём рождения, самый позитивный человек на планете", – подписала кадры Ефросинина.

Ефросинина показала редкие фото с мамой
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Мама украинской звезды родилась в 1958 году в Крыму. Получила высшее образование по специальности экономист и долгое время работала в банке, а сейчас занимается собственным бизнесом.

Мама Маши Ефросининой отмечает 64-летие

Мария неоднократно рассказывала подписчикам, что считает маму своим самым близким другом. Будучи подростком, в отличии от большинства своих сверстниц, она ничего не скрывала от родителя: рассказывала ей о внутренних переживаниях и проблемах в личной жизни.

Маша Ефросинина с мамой Людмилой

Сейчас, по мнению поклонников, Людмила Павловна действительно похожа на молодую подружку телеведущей. На фотографиях она широко улыбается, демонстрируя густые пышные волосы, ухоженное лицо и отменное чувство стиля. Некоторые даже отметили схожесть именинницы с голливудской актрисой Мерил Стрип.

Людмила Павловна родилась в 1958 году

"Какая красивая мама!" "Очень молодо выглядит у вас мама", "Вы с ней так похожи!", "Какая красотка", "Больше на подругу похожа", – писали комментаторы под фото.

Поклонники отметили безупречный вид и красоту женщины

Подписчики оставили 64-летней женщине много комплиментов и теплых поздравлений с днем рождения.

Комментарии под фото Ефросининой
Комментарии под фото Ефросининой

Коротко о знаменитости:

  • Маша Ефросинина – 42-летняя телеведущая, актриса и блогер. Родилась в городе Керчь (Крым, Украина). Прославилась благодаря "Подъему" на "Новом канале". Теперь снимается в проектах 1+1 и продвигается как интервьюер на собственном YouTube-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина призналась, что однажды ее муж Тимур Хромаев подрался с 12 мужчинами посреди улицы из-за того, что компания откровенно к ней приставала. Все произошло в Амстердаме.

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