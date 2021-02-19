MARUV устроила "развратные" танцы в латексном боди. Видео

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками вызывающим видео, на котором станцевала под знаменитую песню Ники Минаж "Barbie Tingz".

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. В нем артистка в латексном боди и ботфортах эротично двигалась в кадре, в частности крутила бедрами и сексуально приседала (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бомба-ракета, девочка – конфета!" – прокомментировала публикацию певица.

Поклонники оценили сексуальное видео MARUV. Они написали под публикацией звезды множество позитивных комментариев.

"Костюм – огонь", "Прекрасная", "Шикарная", "Реально ракета", "Горячая королева", "Ты богиня", – написали люди.

Напомним, что MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

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