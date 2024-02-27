Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд и дресс-код на 9 страниц: появились подробности свадьбы сына самого богатого человека Индии и дочери миллиардера

Сын самого богатого человека Индии Анант Амбани планирует ярко провести 1–3 марта предсвадебные празднования с невестой-дочерью миллиардера Вирен Мерчанта – Радхикой Мерчант. Они пригласили 1000 гостей, среди которых звезды и мировые капиталисты. Впрочем, их ждет испытание – соблюсти дресс-код, который напечатали на девяти страницах.

Роскошное мероприятие планируют провести в доме родителей жениха в Джамнагаре, сообщает Daily Mail. Чтобы прокормить тысячу гостей, паре пришлось нанять 21 шеф-повара, которые изготовят 2500 блюд японской, мексиканской и тайской кухни. Известно, что среди приглашенных VIP-гостей есть основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и бывшая первая леди Хиллари Клинтон.

The Times отмечает, что развлекать публику будет американская поп-звезда Rihanna с пенджабским музыкантом Дилджитом Досанджхом.

Что интересно, приглашение на свадьбу присылали родители жениха – Нита и Мукеш Амбани. В частности, накануне торжеств гостям выдали дресс-код, напечатанный на девяти страницах, на которых описали все мероприятия, что будут проходить, и обязательный стиль одежды к каждому из них. Впрочем, как утверждает источник со ссылкой на местные медиа, количество личных вещей было ограничено до 3 чемоданов на пару.

Расписание мероприятий:

1 марта гости посетят коктейльную вечеринку Evening in Everland.

На следующий день их ждет прогулка по центру спасения животных Reliance Industries, который является собственностью жениха. Его площадь составляет 263 гектара, поэтому гостей просили выбрать удобную обувь. В этот же день вечером после изнурительной поездки посетителям придется посетить еще и Mela Rogue, куда дресс-кодом будет "ослепительная романтика".

3 марта гостей ждет Tusker Trails в обязательных образах "классической роскоши", в которых они, вероятно, будут исследовать окрестности. На закуску молодожены оставили Hashtakshar, где они ожидают увидеть приглашенных в национальных костюмах: шервани и сари.

Также известно, что гости будут иметь 75 вариантов завтрака и 225 и 275 вариаций обеда и ужина. Об этом Daily Mail сообщил анонимный источник. В частности, для традиционного полуночи с 12 до 4 утра гостям будут предложены 85 заведений питания.

Что известно о невесте:

29-летняя Редхика Мерчант родилась 18 декабря 1994 года и является дочерью миллиардера Шри Вирен Мерчанта, генерального директора Encore Healthcare.

Пара, вероятно, была знакома еще с детства. Они поддерживали дружеские отношения и оба учились в Соединенных Штатах.

В 2017 году девушка окончила Нью-Йоркский университет, где изучала политологию и экономику.

В настоящее время работает директором в частной медицинской компании Encore Healthcare.

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