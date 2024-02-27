Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд и дресс-код на 9 страниц: появились подробности свадьбы сына самого богатого человека Индии и дочери миллиардера
Сын самого богатого человека Индии Анант Амбани планирует ярко провести 1–3 марта предсвадебные празднования с невестой-дочерью миллиардера Вирен Мерчанта – Радхикой Мерчант. Они пригласили 1000 гостей, среди которых звезды и мировые капиталисты. Впрочем, их ждет испытание – соблюсти дресс-код, который напечатали на девяти страницах.
Роскошное мероприятие планируют провести в доме родителей жениха в Джамнагаре, сообщает Daily Mail. Чтобы прокормить тысячу гостей, паре пришлось нанять 21 шеф-повара, которые изготовят 2500 блюд японской, мексиканской и тайской кухни. Известно, что среди приглашенных VIP-гостей есть основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и бывшая первая леди Хиллари Клинтон.
The Times отмечает, что развлекать публику будет американская поп-звезда Rihanna с пенджабским музыкантом Дилджитом Досанджхом.
Что интересно, приглашение на свадьбу присылали родители жениха – Нита и Мукеш Амбани. В частности, накануне торжеств гостям выдали дресс-код, напечатанный на девяти страницах, на которых описали все мероприятия, что будут проходить, и обязательный стиль одежды к каждому из них. Впрочем, как утверждает источник со ссылкой на местные медиа, количество личных вещей было ограничено до 3 чемоданов на пару.
Расписание мероприятий:
- 1 марта гости посетят коктейльную вечеринку Evening in Everland.
- На следующий день их ждет прогулка по центру спасения животных Reliance Industries, который является собственностью жениха. Его площадь составляет 263 гектара, поэтому гостей просили выбрать удобную обувь. В этот же день вечером после изнурительной поездки посетителям придется посетить еще и Mela Rogue, куда дресс-кодом будет "ослепительная романтика".
- 3 марта гостей ждет Tusker Trails в обязательных образах "классической роскоши", в которых они, вероятно, будут исследовать окрестности. На закуску молодожены оставили Hashtakshar, где они ожидают увидеть приглашенных в национальных костюмах: шервани и сари.
Также известно, что гости будут иметь 75 вариантов завтрака и 225 и 275 вариаций обеда и ужина. Об этом Daily Mail сообщил анонимный источник. В частности, для традиционного полуночи с 12 до 4 утра гостям будут предложены 85 заведений питания.
Что известно о невесте:
- 29-летняя Редхика Мерчант родилась 18 декабря 1994 года и является дочерью миллиардера Шри Вирен Мерчанта, генерального директора Encore Healthcare.
- Пара, вероятно, была знакома еще с детства. Они поддерживали дружеские отношения и оба учились в Соединенных Штатах.
- В 2017 году девушка окончила Нью-Йоркский университет, где изучала политологию и экономику.
- В настоящее время работает директором в частной медицинской компании Encore Healthcare.
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