Кто такая Аниша Росна, укравшая сердце самого желанного холостяка Азии: владеет брендом одежды, а дед был советником султана

Об Анише Росне – невесте, а ныне жене принца Брунея Абдула Матина мало что было известно до женитьбы. Уже после свадебного 10-дневного банкета, продолжавшегося с 7 по 16 января, просочились подробности об избраннице самого желанного мужчины Азии. Оказалось, что женщина ведет предпринимательскую деятельность, имея свой бренд одежды Silk Collective, а также является совладелицей туристического агентства Authentirary.

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Ранее до 2022 года Аниша имела Instagram-страницу с фуд-блогом, где постоянно публиковала рецепты, сообщает Daily Mail. В частности, супруги были знакомы еще с детства. В сети всплыла фотография, на которой присутствовали Абдул, Аниша и ее брат Даниал в детском возрасте.

Если бы не престижный статус Аниши, неизвестно, видели ли б ее сейчас рядом с принцем. Дедушка девушки Пехин Дато Иса был специальным советником султана Хассанала Болкияха, а в 60-70-х годах прошлого века имел место чиновника в брунейском правительстве: заместителя генерального прокурора и заместителя главного министра.

Известно, что пара встречалась несколько лет, но об отношениях не рассказывала. Впрочем, если верить детским фотографиям, члены королевской семьи еще давно были знакомы и дружили.

Еще одним доказательством этого является подборка фотографий со свадьбы, опубликованных на странице принца Абдула, куда он добавил фотографию с любимой в младенческом возрасте. На фото на 3 года старше Матин сидит рядом с Анишей, пьющей молоко из бутылочки.

О своей женитьбе Абдул Матин сообщал в конце декабря прошлого года, опубликовав фото с любимой. Хотя о браке он ничего не сказал, но большой перстень на безымянном пальце Аниши на это намекнул.

Свадьба "самого любимого сына" султана длилась 10 дней и была распределена между несколькими религиозными традициями:

Церемония Хатам Аль Корана, когда Аниша должна была несколько дней подряд читать Коран от начала до конца на публику;

Церемония Бербедак Манди, то есть "припудривание", когда женихам наносят порошковую пасту на руки;

Прием подарков.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как проходили первые пять дней свадьбы принца Абдула и Аниши Росну.

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