Мария Бурмака – об украинских звездах в России: бессовестно ездить туда

Украинская певица Мария Бурмака считает, что со стороны наших знаменитостей "бессовестно" ездить в Россию и выступать там. По словам артистки, такие звезды просто зарабатывают деньги в стране-агрессор, но при этом говорят, что являются "патриотами".

Знаменитость заявила, что украинские артисты будут продолжать ездить в РФ пока у них есть на это воля и желание. Об этом Бурмака сообщила в интервью изданию "Телеграф".

"Они не видят в этом проблему, потому что это расширение рынка, это больше денег, разумеется. Конечно мое отношение – обидно осознавать, что у человека отсутствует такая категория как совесть, ведь мне кажется, что это бессовестно ездить в страну-агрессор и выступать там так же, как бессовестно торговать с Россией", – сказала певица.

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Кроме того, исполнительница отметила тенденцию, когда некоторых артистов "подвергают тотальной обструкции", а за другими якобы этого не замечают.

Бурмака заявила, что не понимает, почему одних начинают хейтить, а другие могут сниматься в российской рекламе, ездить в РФ, участвовать в концертах и при этом на них якобы не обращают внимания.

Коротко о звезде:

Мария Бурмака – украинская певица. Народная артистка Украины (2009), кандидат филологических наук.

Победа на фестивале "Оберег" в Луцке в 1989 году и на "Червоной руте" (вторая премия) дала начало ее музыкальной карьере.

Песни Бурмаки приобрели популярность и за рубежом. Хиты "Хто я така є" и "Сонцем небом дощем" звучали на польских радиостанциях.

С мая 2011 – Бурмака ведущая авторской рубрики "Музыка Завтрака" на канале "1+1". А с сентября 2011 – ведущая проекта "Музыка для взрослых с Марией Бурмакой" на канале ТВi.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная певица Оля Полякова заявила, что украинские артисты едут в Россию не только за деньгами, но еще и за признанием. Она добавила, что наши звезды довольно скупы на похвалу в адрес других артистов.