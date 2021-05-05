Полякова объяснила, почему украинские звезды едут в Россию: не только за деньгами

Популярная певица Оля Полякова заявила, что украинские артисты едут в Россию не только за деньгами, но еще и за признанием.

Об этом знаменитость сообщила программе "Kyiv LIVE" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что наши звезды довольно скупы на похвалу в адрес других артистов. По словам звезды, в России селебрити более дружны между собой.

"Они уезжают туда не только ради денег. Они уезжают туда за признанием, потому что когда тебя признал народ, тебя тут же признают свои (коллеги). Там есть этот цех, есть поддержка. Они друг друга поддерживают. А наши друг друга только обесценивают…", – произнесла исполнительница.

Кроме того, Полякова резюмировала, что ее в такой ситуации спасает многотысячная армия поклонников:

"Знаете, когда у тебя за спиной тысячи, а может и миллионы людей, у тебя появляется чувство защищенности. Я опираюсь на людей", – подытожила певица.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник признался, что ему часто предлагают выступить в России, но он категорически отказывается. По словам артиста, после начала войны между Украиной и РФ он из принципа не может давать концерты на территории России. Ведь это вещи, которые являются болезненными не только для него, но и для всех.