Марина Овсянникова с 'Первого канала' устроилась в немецкую газету, чтобы писать о России и Украине

Экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала" Марина Овсянникова, которая в прямом эфире программы новостей "Время" выбежала в студию с антивоенным плакатом, стала внештатным корреспондентом одной из самых влиятельных информационно-аналитических газет Германии Die Welt. Известно, что журналистка будет писать о ситуации в России и Украине, в том числе и с места событий.

Кроме того, Овсянникова будет регулярно появляться как репортер в новостях и политических программах на телеканале Welt. Об этом сообщается на сайте медиаконгломерата Axel Springer.

По мнению главного редактора Welt Group Ульфа Пошардта, бывшая пропагандистка "в критический момент имела смелость предоставить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность", а ее поступок показал желание защищать журналистскую этику, "несмотря на угрозу государственных репрессий".

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Сама же Овсянникова пообещала делать то, что начала на "Первом", назвав своим долгом "защиту свободы", за которую борется украинский народ.

Напомним, 14 марта за спиной ведущей программы "Время" появилась женщина с антивоенным плакатом в руках. Ею оказалась Марина Овсянникова – редактор пропагандистского канала, который полностью контролируется Кремлем. Активистка призвала не верить своим коллегам и остановить войну.

Многие мировые и украинские лидеры мнений отреагировали на поступок журналистки, отметив ее смелость. Однако когда ажиотаж утих, профессиональные медийщики привели 13 аргументов, почему демарш может быть фейком и заранее спланированной постановкой.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Овсянникова объяснила, почему доносила до людей неправду и когда ее терпение лопнуло. По словам журналистки, она долго работала с непрофессионалами, потому что ее устраивал график, хоть и мучила совесть.