Марина Овсянникова призналась, почему столько лет терпела пропаганду на 'Первом канале' и когда терпение лопнуло

Работница пропагандистского "Первого канала" Марина Овсянникова, которая в прямом эфире выбежала в студию с антивоенным плакатом, объяснила, почему доносила до людей неправду и когда ее терпение лопнуло. По словам журналистки, она долго работала с непрофессионалами, потому что ее устраивал график, хоть и мучила совесть.

Соответствующее заявление прозвучало в разговоре с "Медузой", которую уже закрыли в РФ. Напомним, что за свой демарш перед камерой Овсянникова заплатила штраф – 30 тысяч рублей (8 235 гривен).

Сотрудница телеканала объяснила, что в 2003 году, когда она только начинала свою карьеру на "Первом", ее окружал коллектив профессионалов и людей с моральными принципами. Впоследствии, когда эфиры все чаще начала заполонять пропаганда, Марина вроде бы почувствовала себя некомфортно.

Видео дня

"В последние годы я испытывала самый настоящий когнитивный диссонанс, потому что мои убеждения расходились с работой. Но меня устраивал график, я много времени отдавала семье, сосредоточилась на спорте и путешествиях", – рассказала она.

По словам Овсянниковой, возмущение внутри нее понемногу "зрело", пока не достигло точки кипения с началом Путинской войны в Украине.

"Это выносить было невозможно: шок, ужас, я не могла ни спать, ни есть, просто оцепенела. Я не верила в то, что это, в принципе, может произойти. Даже когда признали "ДНР" и "ЛНР", и уже двинулись танки, я думала, что они остановятся в пределах областей. А вот когда пошли на Киев и начали бомбить Харьков, эта картина мира перестала укладываться в моей голове", – говорится в комментарии.

Журналистка призналась, что с прежнего места работы, "Первого канала", ей позвонила всего одна коллега, тогда как другие – оборвали связи. Кроме этого, напоследок недовольные знакомые пробили колеса на авто активистки.

Не вступилась за Овсянникову даже известная пропагандистка Маргарита Симонян, с которой они вместе учились и работали.

"Я ей восторгалась. Она хорошо работала, была поистине смелым и героическим журналистом. А со временем произошла трансформация, и из светлой провинциальной девочки она превратилась в такое пропагандистское чудовище", – сказала Марина.

Напомним: 14 марта в эфире телепередачи "Время" за спиной ведущей появилась женщина с антивоенным плакатом в руках, которая оказалась сотрудницей телеканала. Активистка призвала не верить своим коллегам и остановить войну.

Перед тем, как предстать перед камерами с демаршем, Марина Овсянникова записала видеообращение, где объяснила свои мотивы и извинилась перед зрителями. Сеть сразу "взорвалась" мемами по поводу этой ситуации.

Несмотря на общий ажиотаж и одобрение Овсянниковой в ее социальных сетях, вероятно, инцидент – постанова. Профессиональные медийщики привели 13 аргументов, почему демарш может быть фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, активистка поделилась деталями допроса после эфира "Первого" и рассказала о реакции детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!