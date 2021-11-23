Марина Хлебникова может ослепнуть и потерять голос, – врачи

Врачи дали неутешительные прогнозы касательно последствий пожара для заслуженной артистки России Марины Хлебниковой. Скорее всего, голос певицы может сильно измениться, кроме того – она может лишиться зрения.

Как пишет Life.ru, 56-летняя звезда находилась в больнице в состоянии комы. Спустя четыре дня после госпитализации ее отключили от аппарата ИВЛ, первый кризис прошел и состояние стабилизировалось, но все же лечение будет долгим и сложным.

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Специалисты НИИ Склифосовского сообщили, что у знаменитости сохраняется повышенная температура – 38,5 градуса.

Из-за ожога дыхательных путей второй степени Хлебникову кормят через зонд. Медики отметили, что пациенты в подобном состоянии часто борются с длительной пневмонией. Не исключено, что голос певицы будет неузнаваемым и на ее музыкальной карьере можно будет поставить крест.

Внешние ожоги у знаменитости тоже очень тяжелые. У артистки обгорело 20% лица и других поверхностей. Скорее всего, потребуется пересадка кожи и вмешательство пластического хирурга.

Сообщается, что у звезды сильно обгорели веки. Медики опасаются, что вред был нанесен непоправимый и теперь артистку ждет слепота.

Напомним, Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Загорелся диван, на котором артистка уснула с сигаретой в руке.

Певица выжила чудом. Ее в тяжелом состоянии экстренно доставили в медицинское учреждение.

В сети отмечали, что страсть Хлебниковой к алкоголю может нанести ущерб процессу регенерации, ведь ее организм очень ослаблен.

Коротко о звезде:

Марина Хлебникова – советская и российская эстрадная певица, поп-звезда 90-х, известная своими хитами "Солнышко мое, вставай!" и "Чашка кофею".

В 2018 году пережила нервный срыв из-за самоубийства первого мужа, музыканта Антона Логинова.

СМИ неоднократно писали, что Хлебникова злоупотребляет алкоголем. В 2019 году она публично заявила о своей якобы серьезной болезни, не уточнив характер заболевания.

Как писал OBOZREVATEL, ранее дочь артистки прокомментировала трагедию, подтвердив, что мама любила курить в комнате. Эти и другие подробности пожара в квартире Хлебниковой можно прочесть в материале по ссылке.