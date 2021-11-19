Лицо Марины Хлебниковой обгорело до неузнаваемости: певице нужна пластика и пересадка кожи

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова получила серьезные ожоги на лице и теле, классифицируемые степенью IIIб. Медики говорят, что певице придется делать операцию по пересадке кожи, поэтому ее не скоро можно будет увидеть на публике.

Об этом врач-хирург Андрей Шестаков рассказал российскому изданию, а telegram-канал Mash отметил, что у певицы обожжено от 20 до 29% тела. Сообщается, что пострадавшую в пожаре звезду ввели в медикаментозную кому.

"Если на лице ожог степени IIIб, это означает, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем", – рассказал врач.

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Сейчас артистка подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозную кому. Медики не дают четких прогнозов о выздоровлении Марины, а только подчеркивают, что все зависит от того, как будет проходить процесс реабилитации.

Отравление дымом могло серьезно повредить дыхательные пути исполнительницы, потому врачи волнуются и за ее внутренние органы.

"Как я понимаю, она какое-то время пролежала без сознания в горящей комнате, следовательно, успела надышаться дымом. Врачи, конечно, сделают все возможное, но вопрос о том, выдержат ли почки, печень и другие органы", – сказал Андрей.

Хирург опасается, что страсть Хлебниковой к алкоголю может нанести ущерб процессу регенерации, ведь ее организм очень ослаблен.

Известно, что пострадавшая находилась в депрессии из-за смерти своего первого мужа, который покончил с собой.

Напомним, что вечером ,18 ноября, в двухуровневой квартире Марины произошел пожар. Пожарными предварительно установлено, что причиной стала сигарета, которую певица зажгла в постели. Допускается, что она могла случайно уснуть.

Кратко о звезде:

Марина Хлебникова – советская и российская эстрадная певица, поп-звезда 90-х, известная своими хитами "Солнышко моє, вставай!" и "Чашка кофею". В 2018 году певица пережила нервный срыв из-за самоубийства первого мужа, музыканта Антона Логинова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь артистки прокомментировала трагедию, подтвердив, что мама любила курить в комнате. Эти и другие подробности пожара можно прочесть в материале.