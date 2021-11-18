Марина Хлебникова чуть не сгорела в пожаре в Москве: певица в коме. Фото и видео

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова в тяжелом состоянии госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. 56-летняя певица получила сильные ожоги по всему телу после пожара в ее квартире вечером 18 ноября. Она находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Как сообщил телеграм-канал Mash, возгорание произошло в доме на улице Ратной – загорелись личные вещи певицы. В момент ЧП в двохуровневой квартире находились еще отец, мать и дочь Хлебниковой Доминика. Они не пострадали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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По словам очевидцев, из подъезда на носилках сначала вынесли отца артистки — в сознании, затем ее саму Марина Хлебникова якобы была без сознания, в обгоревшей одежде.

Телеграм-канал 112 добавил, что полностью выгорела спальня Марины Хлебниковой на втором этаже. В момент возгорания ее родители и дочь находились на первом уровне квартиры. Чтобы спасти певицу, пришлось выламывать дверь. Когда Хлебникову обнаружили, она уже была без сознания.

По информации российских СМИ, у певицы диагностировано отравление угарным газом, артистка госпитализирована в реанимацию с серьезными ожогами лица и груди.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Источники утверждают, что Марина Хлебникова уснула с сигаретой, что и привело к возгоранию.

Сама же дочь певицы рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что "мама курила у окна". От этого якобы могли загореться вещи.

Кратко о звезде: