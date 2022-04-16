Марченко обратилась к Путину, чтобы тот спас Медведчука. Видео

Украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала очередное обращение к мировым лидерам с призывом помочь ее супругу, задержанному СБУ народному депутату-оппозиционеру Виктору Медведчуку. На этот раз коллаборантка записала видео для президента РФ, а по совместительству своего кума Владимира Путина.

Ролик Марченко разместила на своем YouTube-канале. В нем она призвала кремлевского диктатора поспособствовать освобождению ее мужа и тысячи других "узников".

В обращении ведущая отметила, что не верит в справедливость суда, в котором принимает участие Медведчук. По словам телезвезды, ее мужа задержали только за то, что он выражал свою "принципиальную" позицию и "говорил правду".

"Многоуважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о помощи! Вы прекрасно знаете о том, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером внеправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и откровенную позицию. Я, Оксана Марченко, не верю в справедливость суда, в котором принимает участие Виктор Медведчук. Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизни тысячи заключенных СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду", – произнесла жена оппозиционера.

Видео дня

Среди "коллег" Медведчука по решетке, Марченко выделила следующие фамилии: Ян Таксюр, Александр Коревин, Юрий Ткачев, Олег Новиков, Глеб Ляшенко и Владимир Клименко. Ведущая призвала "многоуважаемого" кума "приложить все возможные способы для освобождения этих людей".

Она также подчеркнула, что лично связалась с семьями военнопленных из Британии и обратилась к правительству их страны с предложением обменять англичан на Медведчука.

Напомним, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского.

После этого Оксана Марченко публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она подчеркнула, что пророссийский депутат всегда "выступал за мир и диалог", поэтому его заключение является незаконным. Вскоре ведущая опубликовала еще одно видеообращение к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Перед камерой жена Медведчука появилась в платке, чем рассмешила сеть.

16 апреля телезвезда также записала обращение к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Марченко утверждает, что мужа незаконно задержали, а ведь он – "настоящий герой Украины". По ее словам, лидер ОПЗЖ среди ночи вывел "по минному полю" тысячи людей.