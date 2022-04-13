Марченко попросила Зеленского отпустить 'выступавшего за мир' Медведчука. Видео

Супруга народного депутата Виктора Медведчука, которого накануне задержала СБУ, Оксана Марченко публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она подчеркнула, что пророссийский политик и кум диктатора Путина всегда "выступал за мир и диалог", поэтому его заключение является незаконным.

Также одиозная телеведущая добавила, что нардеп не пытался покинуть Украину и это якобы известно главе государства. Ролик она опубликовала на своей странице в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем обращении Марченко попросила Владимира Зеленского освободить ее избранника из-под стражи, ведь, по ее словам, СБУ задержала его незаконно.

"Я – Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас организовать все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ", – сказала она.

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Также жена Медведчука заверила, что кум военного преступника Путина якобы выступал за интересы Украины и не пытался покинуть страну.

"Виктор Владимирович не нарушал ни одного закона Украины и не покидал ее. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно", – говорится в речи Марченко.

Кроме этого, путинистка заявила, что пророссийского депутата преследовали из-за "политических мотивов", что является незаконным в Украине.

В конце телеведущая драматично подчеркнула, что будет ждать ответа от Владимира Зеленского на свое обращение.

"Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, несмотря на законы Украины и нормы международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа", – сказала она.

Напомним, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского.

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