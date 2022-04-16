Марченко в платке обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой спасти Медведчука. Видео

Украинская телеведущая Оксана Марченко записала обращение к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, чтобы тот поспособствовал освобождению ее супруга, задержанного народного депутата-оппозиционера Виктора Медведчука. Известная коллаборантка появилась на видео в уже своем классическом образе – с платком на голове.

Обращение к наследственному принцу жена пророссийского политика, а по совместительству кума президента РФ Владимира Путина, записала на английском языке, что в сети стало отдельной темой для обсуждения из-за плохого произношения ведущей. Ролик Марченко разместила на собственном YouTube-канале.

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В речи знаменитость отметила, что ее "горячо любимого" супруга держат в якобы бесчеловечных условиях, а его жизнь находится в опасности. Марченко попросила Мухаммеда ибн Салмана проявить свое влияние в Лондоне, а именно убедить Бориса Джонсона обменять Медведчука на британских военнопленных.

"Ваша королевская высокость, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся будущим ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность. Ваше королевское высочество, ваша страна и вы лично исторически имеете тесные связи с Великобританией. И вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого толка в Лондоне, и прошу убедить Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе", – произнесла на английском коллаборантка.

Она добавила, что будет молиться за здоровье и власть принца, если тот поможет ей спасти Медведчука.

Напомним, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского.

После этого Оксана Марченко публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она подчеркнула, что пророссийский депутат всегда "выступал за мир и диалог", поэтому его заключение является незаконным. Вскоре ведущая опубликовала еще одно видеообращение к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Перед камерой жена Медведчука появилась в платке, чем рассмешила сеть.

Как писал OBOZREVATEL ранее, невестка Оксаны Марченко по имени Екатерина поддержала свекровь в ее обращении к президенту Украины с требованием освободить путиниста Виктора Медведчука из-под стражи. Также она пригрозила хейтерам, что их проклятия и злые пожелания "вернутся бумерангом".