MamaRika рассекретила подробности тяжелых родов: на кону жизнь и здоровье ребенка

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которую на днях выписали из больницы после тяжелых родов, решила поделиться подробностями, как ей делали кесарево сечение. Артистка призналась, что у нее не возникало сомнений на счет операции.

Так, на странице в Instagram певица опубликовала длинный пост, в котором рассказала, как прошли ее тяжелые роды путем кесарево сечение. По словам звезды, она доверяет Богу и обстоятельствам, поэтому новость об операции восприняла адекватно.

"Здесь вопрос не стоит – на кону жизнь и здоровье твоего ребенка", – рассказывала Анастасия.

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По словам Кочетовой, сама процедура длилась очень быстро и через полчаса уже держала сына на руках. В тот момент она ощущала страх неизвестности и за ребенка.

"Физически – это тоже очень странный и новый опыт, но скажу сразу, что это терпимо. Может просто мне повезло попасть в руки профессионалов", – призналась артистка.

Кроме того, во время самой операции кесарево сечение певица, чтобы успокоить себя, попросила врачей включить мантру. А после того, как ребенка ей приложили к груди, звезда заверила, что это "лучшее, что с ней происходило за всю жизнь".

Напомним, 2 августа у Анастасии Кочетовой и ее супруга Сергея Середы родился долгожданный сын. Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, сделанное в роддоме. Супруг нежно поцеловал возлюбленную в тот момент, когда она держала на руках новорожденного малыша.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как певицу MamaRika выписывали с больницы после тяжелых родов. Несмотря на кесарево сечение артистку отправили домой через 4 дня.