Гордон – украинке Наташе Королевой: тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У*бище!

Украинский журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике уроженку Киева, певицу Наташу Королеву за то, что она рекламирует концерт в российском Урюпинске, умалчивая геноцид своего народа. Он назвал исполнительницу "у*бищем, чью голову уже ничем нельзя вылечить".

Соответствующий комментарий прозвучал в эфире телемарафона "Украина Вместе", а просмотреть фрагмент можно на YouTube "В гостях у Гордона". Стоит добавить, что журналист отрицательно высказался и о других звездах, занявших "молчаливую позицию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Ильич саркастически отметил, что с "умилением" следит за социальными сетями тех знаменитостей, которые игнорируют войну в Украине, продолжая демонстрировать свою привычную жизнь. В частности, речь идет и о в прошлом украинке Королевой.

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"Ты девочка, жившая на Борщаговке рядом со мной, у нас был один классный руководитель в средней школе. Учительница украинского языка и литературы. Ты поешь украинские песни, ты любишь Украину, как ты говоришь", – выразил журналист свое непонимание позиции певицы .

По словам Гордона, он якобы примирился с молчанием артистки, но ее недавний анонс концерта в городе Урюпинск не укладывается у него в голове.

"Это анекдот. То есть здесь детей убивают, насилуют детей в Буче. А ты, бл*ть, пишешь, что у тебя концерт в Урюпинске. У*бище, просто у*бище! И таких много там. Тоже с больной головой. Ты же украинка, как ты можешь?" – эмоционально высказался собеседник телеведущих.

На вопрос, существует ли вероятность "вылечить головы" таких изменников, Гордон ответил, что не желает никого "лечить", а тем более убеждать.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Маша Ефросинина агрессивно обратилась к пропагандисту Баскову за его намек на то, что фотографии из Бучи – постановочные. Звезда назвала его "п*дарасом" и вспомнила переписку 8-летней давности.

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