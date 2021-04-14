Мама или дочь: пользователей сети озадачило видео с "одинаковыми" девушками

Блогерша с ником jessicaalvarez712 поделилась кадрами в TikTok, где показала себя вместе со своей дочерью. Зрители не смогли понять, кто из них на видео родительница.

Так, этот ролик набрал уже около 6 миллионов просмотров. На первых секундах можно увидеть архивное фото, на котором женщина позирует с маленькой дочерью. Затем она добавила свежие кадры, где девушки выглядят как ровесницы(чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Покажи себя, когда ты была мамой-подростком, и сейчас", – подписала блогерша публикацию.

Блогерша показала себя и дочь скриншот с видео

Блогерша показала себя и дочь: их невозможно различить скриншот с видео

"Кто из них мама?", "Вы больше похожи на сестер", "Они же одинаковые", "Я понятия не имею кто из них кто", "Ты не постарела", – написали подписчики jessicaalvarez712.

Пользователей сети озадачило видео с одинаковыми девушками

Пользователей сети озадачило видео с одинаковыми девушками

Пользователей сети озадачило видео с одинаковыми девушками

Пользователей сети озадачило видео с одинаковыми девушками

Пользователей сети озадачило видео с одинаковыми девушками

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