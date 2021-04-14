Мама чи донька: користувачів мережі спантеличило відео з "однаковими" дівчатами

Юля Ухіна Люди 03:30, 14.04.2021

Блогерка з ніком jessicaalvarez712 поділилася кадрами в TikTok, де показала себе разом зі своєю донькою. Глядачі не змогли зрозуміти, хто з них на відео хто.

Так, цей ролик набрав уже близько 6 мільйонів переглядів. На перших секундах можна побачити архівне фото, на якому жінка позує з маленькою донькою. Потім вона додала свіжі кадри, де дівчата схожі на ровесниць (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Покажи себе, коли ти була мамою-підлітком, і зараз", – підписала блогерка публікацію.

Блогерка показала себе і доньку
скриншот із відео
Блогерка показала себе і доньку: їх неможливо розрізнити
скриншот із відео

"Хто з них мама?", "Ви більше схожі на сестер", "Вони ж однакові", "Я поняття не маю хто з них хто", "Ти не постаріла", – написали підписники jessicaalvarez712.

Користувачів мережі спантеличило відео з однаковими дівчатами
Користувачів мережі спантеличило відео з однаковими дівчатами
Користувачів мережі спантеличило відео з однаковими дівчатами
Користувачів мережі спантеличило відео з однаковими дівчатами
Користувачів мережі спантеличило відео з однаковими дівчатами

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