Маленькая украинка спела всемирно известный хит Zombie и растрогала сеть: это не просто песня, а ее реальность

Маленькая украинка в Сан-Диего, США, в знак поддержки своей Родины спела всемирно известный хит группы The Cranberries – Zombie, который считают одним из самых трудных для воспроизведения. Ребенок выступал на митинге благотворительной организации Shield Of Freedom, о чем свидетельствуют плакаты с надписью Russia is a terrorist state и qr-кодом на сбор.

Видео дня

В частности, вторую часть песни она исполнила на украинском языке. Видео с выступлением опубликовал профессиональный американский автогонщик, уроженец Украины Игорь Сушко в соцсети X.

"Украинка исполняет песню Zombie группы The Cranberries на английском и украинском языках", – объяснил он своей зарубежной аудитории.

Девочка была одета в желто-голубое платье с сердечками. Ее волосы собрали в два хвостика, на которых красовались желто-голубые бантики.

"Чергове тіло впало і стало бездиханним, але Instagram мовчить, і ти будь бездоганним. Це не тут – це десь там бомблять інші міста. Але ціль, їхня ціль – твій мозок. Бомбами, ботами, танками, танками вбити правду ніхто не в змозі", – перепел ребенок на украинском второй куплет.

В конце выступления девочка выкрикнула "Слава Украине!", на что ей ответили митингующие: "Героям слава!"

В комментариях интернет-пользователи выразили ей поддержку, а некоторые обратили внимание на то, что песня была выбрана неспроста. Zombie посвящена затяжному вооруженному конфликту между Англией и Ирландией. Во время теракта, произошедшего в 1993 году в английском городе Уорингтоне, погибло двое детей, о которых идет речь в самой песне. Именно поэтому события трека можно спроектировать на ужасы, которые сейчас творит РФ.

"The Cranberries одобрили бы".

"Это было здорово! Слава Украине".

"Я – старый закоренелый музыкант, и теперь я плачу".

"Боже... это не просто песня, а ее реальность".

"Это разбивает мое сердце... Все, через что вы все проходите... Конечно, я с вами всеми".

"Долорес О'Риордан [автор песни] улыбается этому волшебному ребенку".

"Эта песня так уместна, и мне становится больно на сердце, когда я слышу, как ее поет маленький ребенок".

Организация Shield Of Freedom сообщила, что целью митинга было привлечь внимание общества к детям в Украине, которые ежедневно страдают от российских ракет и бомб. Вот поэтому там выступали дети.

"Акция в Сан-Диего в поддержку украинских детей. Помогите Украине победить в этой войне, чтобы вернуть нормальное детство этим детям", – говорится в сообщении в Instagram.

Вместе с украинкой также выступала, похоже, маленькая американка, спевшая гимн США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Facebook активно распространяется фейк об "украиночке, которая покорила сцену своим необычным пением" в сине-желтой форме.

