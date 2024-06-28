Осторожно, ИИ! Украинцы 'попались' на еще один фейк с детьми: в сети массово распространяют фото девочек в сине-желтой форме

Соцсетью Facebook активно распространяется фейк об "украиночке, которая покорила сцену своим необычным пением". На самом деле фото создал искусственный интеллект, что заметно невооруженным глазом, а если присмотреться, можно увидеть изъяны самого изображения.

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Прежде всего, внимание интернет-пользователя привлекает изображение ребенка, а уже впоследствии желто-голубая одежда в цвет флага Украины и кликбейтный заголовок. Однако диссонанс вызывает разная информация о возрасте ребенка. Как подметили украинцы в комментариях к ложной новости, то девочке 5 лет, то 3, а "завтра напишут 1-летняя". Детальнее ситуацию разобрал аналитический ресурс "По той бік новин".

"Снова фейки и снова с детьми. Дети вызывают сильные эмоции: сочувствие, возмущение, страх. Некоторые люди склонны доверять информации, связанной с детьми, поскольку считают, что они не могут быть частью манипуляций. Это помогает фейкам быстрее распространяться и привлекать большее внимание", – объяснили проблему этой "новости".

Всего соцсетью "гуляет" три подобных фотографии маленьких девочек с микрофонами в руках. В общей сложности они собрали более 1000 распространений, то есть это количество пользователей поверило в информацию и распространили ее на свою аудиторию и знакомых.

"Суммарно... ткнули лайки – десятки тысяч человек. К этой информационной кампании причастна целая фейсбук-сеть учетных записей-мусорщиков: "Інформаційна бомба" (около миллиона читателей); "Інфо-шок" (44 тысячи); "Патріоти України" (304 тысячи); "Реальні новини" (30 тысяч) и другие. Каждая из них опубликовала у себя на странице фотографии маленьких певиц. А тогда друг друга еще и прокомментировали и поддержали лайками", – отметил "По той бік новин".

Невооруженным глазом можно заметить, что фото детей ненастоящие: контуры объектов нечеткие, а все присутствующие на кадре текстуры разглаживаются. На определенных изображениях видны изъяны рук и глаз.

"Каждая из этих публикаций содержит в комментариях ссылку на сайт-мусорку "myzukrainy.net". Очевидно, это одна из главных целей – затащить туда больше посетителей. Контент сайта – низкопробные тексты с эмоциональными и кликбейтными заголовками. Кроме того, используют уже знакомую многим схему замены кириллических букв латиницей и даже цифрами, чтобы обмануть алгоритмы поисковых систем (на случай, если кому-то придет в голову проверить информацию). Значительная часть публикаций взята из разнообразных анонимных Telegram-каналов", – пояснил источник.

Что интересно, на сайте вместо несуществующих детей – ссылка на выступление Ярины Мыцык, которой точно не менее 5 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что сетью распространяется еще один фейк о мальчике, который якобы остался без ног из-за войны.

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