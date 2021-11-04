СБУ запретила въезд Максиму Галкину в Украину. Подробности

Популярный российский юморист Максим Галкин попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины. В перечень его имя ведомство включило по представлению СБУ.

Соответствующие данные об изменениях Закона "О кинематографии" появились на сайте Минкульта. Галкин был признан одним из лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Таким образом, артисту запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в стране.

Ограничения против указанного лица начали действовать с 3 ноября 2021 года, но информация об этом появилась на официальном портале Министерства культуры в четверг, 4 ноября.

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Отметим, что незадолго до этого "черный список" в очередной раз пополнился новыми именами. С 1 ноября под "запретом" в Украине оказались еще 32 человека.

При этом в перечне оказался украинский актер Валентин Томусяк, из-за чего разгорелся скандал.

Как известно, Галкин в своем творчестве не раз высказывался об Украине или событиях в стране.

К примеру, в прошлом году он записал видео, в котором потроллил президента Владимира Зеленского из-за всенародного опроса на местных выборах 25 октября.

Артист озвучил свои варианты вопросов к гражданам, среди которых: "Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?".

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