Валентин Томусяк потребовал извинений от Минкульта и СБУ за удар по репутации: его внесли в черный список

Актер театра и кино Валентин Томусяк требует личных извинений от власти за удар по его карьере и репутации. Украинца назвали причастным к съемкам российского фильма о войне на Востоке – "Солнцепек".

Накануне Министерство культуры и информационной политики Украины объявило о санкциях для 32 артистов, в число которых попал герой сериала "Кріпосна". Валентин обратился к СБУ и Минкульту с просьбой "исправить эту ужасную ошибку как можно скорее".

Артист убеждает, что не имеет никакого отношения к съемкам "Солнцепека". Более того, по его словам, это "антиукраинская картина, снятая страной-агрессором, позорно описывающая события на Донбассе".

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"Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту", – написал Томусяк.

Актер заверил, что не был в РФ, на аннексированных территориях и в Крыму с начала войны, поэтому не понимает, почему сейчас страдает его репутация, карьера, а сам он вынужден нервничать.

В конце Валентин попросил принести ему личные извинения и убрать из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

"Ожидаю, что власть страны исправит эту ужасную ошибку как можно скорее и принесет мне личные извинения. Украинский актер, гражданин Украины, Валентин Томусяк", – закончил свое обращение артист.

OBOZREVATEL направил запрос в СБУ. Если информация о причастности украинского актера к съемкам "Солнцепека" подтвердится, Министерство культуры должно запретить на ТВ все сериалы, где он снимался. Исчезнут такие известные проекты телеканала СТБ, как "Ничто не случается дважды" и "Кріпосна".

Кратко о звезде:

Валентин Томусяк – украинский актер театра и кино, известный ролями в фильме "Дом, милый дом" и сериале "Бессмертник";

Родился 20 января 1983 года. Проживает в Киеве с супругой Екатериной Тышкевич.

С новым список лиц, которым запретили въезд в Украину, можно ознакомиться в материале.