Максиму Галкину – 45: как выглядел российский комик до популярности

В пятницу, 18 июня, свой день рождения празднует российский комик Максим Галкин, который также известен как самый молодой муж примадонны Аллы Пугачевой. Ему исполнилось 45 лет.

Творческая биография Максима стартовала на сцене Студенческого театра МГУ, где он дебютировал со своими пародиями. В 1994 году Галкин участвовал в программе "Дебюты, дебюты, дебюты" в Театре эстрады, где его заметил руководитель Московского государственного театра эстрады Борис Брунов и пригласил к себе. Подробней о том, как комик обрел популярность – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Видео дня

В январе 2001 года Галкин получил грант премии "Триумф", в феврале популярный шоумен стал ведущим интеллектуальной телеигры "Кто хочет стать миллионером?".

А в июле 2001-го на фестивале "Славянский базар в Витебске" состоялся первый сольный концерт Максима. С этого момента выступления артиста стали регулярными – не только в России, но и за рубежом.

После этого Галкин стал появляться на телевидении. Он был частым гостем в программах "Смехопанорама" и "Аншлаг". Комик прославился удивительно точными пародиями на политиков и звезд, среди которых оказались Борис Ельцин, Валерия Новодворская, Лев Лещенко, Рената Литвинова, Елена Малышева.

Когда слава юмориста достигла своего пика, он попробовал себя в новом амплуа – начал петь. Его первым вокальным опытом стали песни "Будь или не будь" и "Это любовь", исполненные в дуэте с Аллой Пугачевой. Впоследствии Галкин появился с примадонной в передаче "Новогодняя ночь на Первом канале" и в "Рождественских встречах".

В 2003 году артист сыграл главную роль в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами" вместе с Аллой Борисовной. В 2011 году стало известно о свадьбе Галкина и Пугачевой.

На сегодняшний день Максим продолжает радовать поклонников новыми пародиями. Он также появляется на многих мероприятиях в качестве ведущего. Вместе с Аллой Борисовной Галкин воспитывает двоих детей – 7-летних Лизу и Гарри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивным видео своего выступления перед нынешним президентом РФ Владимиром Путиным. Ролик датированн 1999 годом.