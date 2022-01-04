Макс Тарапата намекнул на роман со Златой Огневич неоднозначной фразой с 'сердечком'

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич 2 января выступила в столичном Freedom Hall. Ее пришел поддержать экс-участник романтического реалити Максим Тарапата, с которым вокалистка праздновала Новый год и неоднократно появлялась на публике.

Мужчина запечатлел выступление артистки на фото и опубликовал их в своих Instagram-stories, которыми поделился 24 канал. По снимкам понятно, что Тарапата провел время с семьей Огневич.

В объектив также попали родители певицы, отец Леонид и мама Галина, родная сестра Юлия и двоюродные сестры Александра и Иванна. В одной компании они подымали бокалы шампанского за праздники и наблюдали за выступлением Златы.

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"Выпиваем за Новый год в таком прекрасном кругу! Вся семья сегодня в сборе", – прокомментировал 32-летний предприниматель.

Однако подписчиков Тарапаты больше заинтересовала следующая Instagram-stories, которую он подписал неоднозначной фразой, добавив в конце смайлик красного сердечка.

Максим сфотографировал Злату, поющую на сцене, и озаглавил: "Чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом".

Поклонники, которые верят, что между экс-участником реалити и "холостячкой" могут быть не только дружеские, но и романтические отношения, только убедились в собственных суждениях.

Стоит отметить, что именно Тарапата поддерживал знаменитость после ее болезненного разрыва с победителем шоу Андреем Задворным: он ходил с ней на прогулки, приглашал на кофе и дарил цветы. Как утверждает пара, они много общаются и дружат, однако оба не исключают возможный роман в будущем.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году, где заняла третье место. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Злата и Макс вместе встречали Новый год. Они праздновали в Октябрьском дворце в Киеве. На опубликованных кадрах видно, что певица танцует и веселится в компании мужчины.