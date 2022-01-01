Злата Огневич встретила Новый год с Максимом Тарапатой. Фото

Популярная украинская певица Злата Огневич встретила Новый год с участником шоу "Холостячка-2" Максимом Тарапатой. Знаменитость вместе с мужчиной праздновали в Октябрьском дворце в Киеве.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. Отметим, что вместе с ними была также сестра Златы Юлия и сестра Максима Александра (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Как красиво начался год", – подписала снимок Злата.

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На опубликованных кадрах видно, что певица танцует и веселится в компании Максима Тарапаты, который поддержал ее после расставания с Андреем Задворным. Известно, что они сильно сблизились после окончания проекта "Холостячка-2".

Злата выпила бокал шампанского вместе с Тарапатой. Мужчина в какой-то момент даже поцеловал артистку в щечку.

Напомним, что в финале "Холостячка-2" Злата Огневич из трех претендентов на ее сердце выбрала Андрея Задворного. Однако отношения у пары не сложились, и финалист романтичного реалити Максим Тарапата всячески поддерживал знаменитость. Их замечали вдвоем на улицах Киева. По их словам, у них дружеские взаимоотношения, однако не отрицают развитие романа в будущем.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич устроила фотосессию в откровенном платье. Артистка с глубоким декольте позировала на кровати в гостиничном номере.