''Будет хитом'': лирический трек ''Хочеш'', ставший вирусным в TikTok, поразил украинцев

Накануне состоялась премьера лирической композиции "Хочеш" украинского исполнителя Пісня дощу. Еще задолго до релиза фрагмент песни стал популярен в сети.

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Полная версия тоже не разочаровала украинцев, о чем они поспешили написать в комментариях. Трек на YouTube собрал почти 30 тысяч просмотров и претендует на место в топ-чарте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В TikTok под припев трека сняли несколько десятков тысяч видео, под которыми оставили множество одобрительных комментариев. Украинцы с нетерпением ждали полной версии композиции.

"Хочеш, будемо з тобою танцювати до ночі.

Хочеш, я дивитимусь завжди в твої очі.

Будемо сміятися, немов хтось лоскоче

Тільки скажи мені, що ти цього хочеш", – говорится в припеве, который впал в душу слушателям.

Впрочем, и другой текст не разочаровал их. Под релизом уже собралось более 200 комментариев с одобрительными отзывами. Примечательно, что комплименты писали не только украинцы, но и пользователи из других стран.

"Надеюсь, эта песня будет популярной. Она бомбезная", "Я кричу от радости", "Можно слушать бесконечно", "Спасибо за такую замечательную композицию", "Песня станет хитом", "Наконец-то долгожданная полная версия"," Куплет не разочаровал , но припев – это что-то", "Это песня должна быть в топ 10, но на первом месте", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 кринжевых песнях, записавших в России с целью пропагандировать войну. Украинцы сделали некоторые из них мемами.

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