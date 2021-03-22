Макияж сделал женщин вдвое моложе. Фото перевоплощений
Азербайджанский визажист Анар Агакишев с помощью макияжа может сделать 80-летнюю женщину на десятки лет моложе. Блогер прославился в сети Instagram, где публикует перевоплощения девушек с проблемной кожей в настоящих королев.
Наиболее яркие трансформации стилист создает с женщинами в возрасте. OBOZREVATEL собрал потрясающие примеры работ Агакишева до и после макияжа.
Визажист может практически устранить морщины, повреждения на коже и мешки под глазами.
Удачное сочетание цветов и качественная косметика создают потрясающий праздничный образ.
Результат до и после макияжа поразил даже самого визажиста.
Визажист помогает женщинам выглядеть сногсшибательно.
Анар часто дарит визиты в свою студию для девушек с особой внешностью.
Визажист помогает женщинам поднять самооценку.
Такая работа напоминает всем девушкам, что они прекрасны, главное – подчеркнуть достойнства.
Анар перевоплощает женщин до неузнаваемости: делает из проблемной кожи – идеальную.
Перевоплощения пожилых женщин захватывают фолловеров визажиста.
В комментариях поклонницы хвалят Анара за индивидуальный подход. Говорят, что он находит идеальную комбинацию цветов для каждого лица.
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