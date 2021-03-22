Макіяж зробив жінок удвічі молодшими. Фото перевтілень

Азербайджанський візажист Анар Агакішев за допомогою макіяжу може зробити 80-річну жінку на десятки років молодшою. Блогер прославився в мережі Instagram, де публікує перевтілення дівчат із проблемною шкірою на справжніх королев.

Найбільш яскраві трансформації стиліст створює з літніми жінками. OBOZREVATEL зібрав приголомшливі приклади робіт Агакішева до і після макіяжу.

Візажист може практично усунути зморшки, пошкодження на шкірі та мішки під очима.

Вдале поєднання кольорів і якісна косметика створюють приголомшливий святковий образ.

Результат до і після макіяжу вразив навіть самого візажиста.

Візажист допомагає жінкам мати надзвичайно вражаючий вигляд.

Анар часто дарує візити до своєї студії для дівчат із особливою зовнішністю.

Візажист допомагає жінкам підняти самооцінку.

Така робота нагадує усім дівчатам, що вони прекрасні, головне – підкреслити красу.

Анар перевтілює жінок до невпізнаваності: робить із проблемної шкіри – ідеальну.

Перевтілення літніх жінок захоплюють фоловерів візажиста.

У коментарях шанувальниці хвалять Анара за індивідуальний підхід. Кажуть, що він знаходить ідеальну комбінацію кольорів та тон для кожного обличчя.

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