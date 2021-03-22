Макіяж зробив жінок удвічі молодшими. Фото перевтілень

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
5,3 т.
Приголомшливе перевтілення за допомогою макіяжу.

Азербайджанський візажист Анар Агакішев за допомогою макіяжу може зробити 80-річну жінку на десятки років молодшою. Блогер прославився в мережі Instagram, де публікує перевтілення дівчат із проблемною шкірою на справжніх королев.

Найбільш яскраві трансформації стиліст створює з літніми жінками. OBOZREVATEL зібрав приголомшливі приклади робіт Агакішева до і після макіяжу.

Макіяж від Агакішева перевтілює жінок до невпізнаваності.

Візажист може практично усунути зморшки, пошкодження на шкірі та мішки під очима.

Жінка перетворилася на богиню.

Вдале поєднання кольорів і якісна косметика створюють приголомшливий святковий образ.

Жінка стала схожою на голівудську акторку.

Результат до і після макіяжу вразив навіть самого візажиста.

Приголомшливий результат кількагодинної роботи візажиста

Візажист допомагає жінкам мати надзвичайно вражаючий вигляд.

До і після відвідин студії краси Анара Агакішєва.

Анар часто дарує візити до своєї студії для дівчат із особливою зовнішністю.

Смокі-айз підкреслив природну красу жінки.

Візажист допомагає жінкам підняти самооцінку.

Жінка справила враження на своїх рідних після перевтілення

Така робота нагадує усім дівчатам, що вони прекрасні, головне – підкреслити красу.

Візажист розставив яскраві акценти у вечірньому образі.

Анар перевтілює жінок до невпізнаваності: робить із проблемної шкіри – ідеальну.

Стилісти змінили зачіску, а візажист підкреслив природну красу

Перевтілення літніх жінок захоплюють фоловерів візажиста.

Візажист зробив акцент на погляд.

У коментарях шанувальниці хвалять Анара за індивідуальний підхід. Кажуть, що він знаходить ідеальну комбінацію кольорів та тон для кожного обличчя.

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