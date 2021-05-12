Макаревич выступил во Львове, собрав аншлаг на концерте. Фото и видео

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич посетил украинский Львов, а также выступил с джазовым проектом YO5 на открытом воздухе в клубе FESTrepublic. Судя по снимкам в сети, на его концерте присутствовало множество людей.

Кроме того, самому артисту очень понравился Львов. Он поблагодарил город за гостеприимность и поделился соответствующим фото на странице в Instagram (чтобы посмотреть кадры и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Макаревич на протяжении нескольких дней путешествует с проектом УО5. Музыкант уже посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы. По словам знаменитости, он не ожидал увидеть такую роскошную архитектуру, стильные рестораны и чистоту.

Стоит отметить, что Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных ей СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса. А в феврале он заявил, что президент России Путин сделал все, чтобы число тех, кто его ненавидит, увеличилось.

Ранее Макаревич рассказал о травле в России из-за поддержки Украины. По его словам, после того как в 2014 году он выступил в Святогорске Донецкой области, против него развернулась кампания.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер, лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андрей Макаревич поделился положительными впечатлениями от гастрольного тура по Западной Украине. Он также опубликовал ряд фото местных достопримечательностей.