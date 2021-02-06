Макаревич о Путине: за один день заставил себя ненавидеть

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич высказал свое мнение по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, которого обвиняют в клевете на ветерана.

Артист на своей странице в Facebook заявил, что президент России Владимир Путин сделал все для того, чтобы количество людей, которые его ненавидят, увеличилось. Музыкант сообщил об этом после того, как Алексея Навального засудили из-за ролика с рекламой поправок к Конституции. Оппозиционеру, которого обвиняют в клевете на ветерана, грозит штраф и принудительные работы.

"Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов – то все было сделано правильно", – написал музыкант.

Пользователи сети поддержали Макаревича в комментариях и отметили, что этот вопрос "набирает масштабы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также прокомментировала митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и общую ситуацию в России актриса Лия Ахеджакова. Звезда высказала свое мнение, стоит ли выходить на акции протеста.