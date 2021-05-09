Макаревич восхитился городами Западной Украины во время гастрольного тура. Фото

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился положительными впечатлениями от гастрольного тура по Западной Украине.

Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Facebook. По словам Макаревича, со своим альбомом "YO 5" он посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, а также Черновцы.

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье – маленькие города по 200 тысяч человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", – написал Макаревич.

Он также опубликовал ряд фото местных достопримечательностей. На одном из них музыкант позирует вместе с супругой Эйнат Кляйн.

Как известно, Андрей Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных им СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса. А в феврале он заявил, что президент России Путин сделал все, чтобы число тех, кто его ненавидит, увеличилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич рассказал о травле в России из-за поддержки Украины. По его словам, после того как в 2014 году он выступил в Святогорске Донецкой области, против него развернулась кампания.