Макаревич: если Путин нажмет ядерную кнопку, через 15 минут мир сотрет нас с лица Земли. С облегчением

Российский рок-музыкант, основатель и участник группы "Машина Времени" Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Он добавил, что боится, что это сделано это будет с облегчением.

Соответствующую публикацию он опубликовал на личной странице в Facebook. По состоянию на 13:40 19 марта публикацию лайкнули более 19 тысяч пользователей сети.

"Неужели кому-то ещё надо объяснять, что если вождю нашему всё-таки придёт на ум нажать на красную кнопку - ну да, кого-то он взорвёт. Наверно. Через 15 минут весь оставшийся мир сотрёт нас с лица Земли. Боюсь, с облегчением. Это непонятно?", – написал Макаревич.

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В комментариях под постом подписчики выразили свое мнение.

"Меньше. Подлетное время то сократилось", "У общества, сплоченного пропагандизмом (телевизором) - корявое настоящее и будущего нет", "Увы, боюсь, они не ответят", "Зато эти мерзкие продажные звезды, пляшущие сегодня в "Луже" во славу бойне, попадут, наконец, вместе со своим вождем в рай, как он им и обещал", "Как бы это не было ужасно, но… Хиросима, Нагасаки. Ему и нажать не дадут", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Макаревич подколол Госдуму РФ за то, что она ежедневно вводит новые запреты для своих граждан. Он предположил, что для уменьшения сопротивления властям россиянам скоро запретят привычные слова: "интернет", "лекарства" и т. д.

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